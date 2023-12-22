Председатель СБ ООН не исключил проведения заседаний по Украине в марте

Кадзуюки Ямадзаки рассказал, что график работы уже составлен.

Председательствующий в марте 2024 года в Совете Безопасности ООН японский постоянный представитель Кадзуюки Ямадзаки не исключил журналистам проведения заседаний Совбеза Всемирной организации по украинскому кризису в течение месяца. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в штаб-квартире в Нью-Йорке, выступая перед СМИ на созванной пресс-конференции. Специалист пояснил, что вопрос будет решен в случае такой необходимости. Если потребуется, то это отразится на уже существующем расписании встреч делегатов.

У нас уже есть график заседаний. Там нет упоминаний этого вопроса. Но мы слышали определенный интерес среди членов СБ. Так что будем консультироваться с другими членами СБ ООН и решим этот вопрос. Кадзуюки Ямадзаки, постпред Японии

В свежем ролике Rise of the Ronin о мире игры показали красоты Японии.

Фото и видео: Организация Объединенных наций