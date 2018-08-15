Председатель ФРС не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году

Джером Пауэлл оценил состояние экономики страны.

Председатель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции государственного финансового регулятора, Джером Пауэлл не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году. Соответствующее заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами в Вашингтоне по результатам двухдневного заседания профильного комитета по операциям на открытом рынке. Эксперт заметил, что подобная вероятность существует вне зависимости от состояния экономической системы страны.

Я бы сказал, что всегда есть вероятность того, что в следующем году наступит рецессия, существует <...> вероятность вне зависимости от состояния экономики. Поэтому это всегда реальная возможность. Джером Пауэлл, глава ФРС США

В ФРС заявили о еще слишком высоком уровне инфляции в США.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve