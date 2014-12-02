Джером Пауэлл указал на то, что инфляция снижается слишком медленно.

Руководитель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил журналистам в ходе пресс-конференции о том, что ФРС близка к завершению цикла снижения базовой процентной ставки и в скоро времени общество может увидеть "нейтралитет". Речь идет о таком показателе процентной ставки, которая не окажет никакого влияния на экономику, ни поддерживая ее, ни замедляя. Иностранный чиновник выступил публично по результатам последнего в текущем году заседания руководящего комитета от местного финансового регулятора. Сейчас специалисты пытаются определить необходимый уровень ставки, так как инфляция в США остается на достаточно высоком уровне.

С этого момента целесообразно двигаться вперед с осторожностью и искать достижения прогресса в области инфляции <...>. С этого момента мы находимся там, где риски сбалансированы. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Джером Пауэлл заметил, что медленные темпы инфляционного снижения вызваны высокими показателями инфляции в 2024 году. Он добавил, что повышение ставки "не представляется вероятным" в 2025 году. Ранее ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5 процентов. Снижение диапазона было ожидаемым для аналитиков и произошло в третий раз подряд.

Экономика США не испытывает на себе последствий геополитических потрясений.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve