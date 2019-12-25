Предприниматель из Мурино получил первый паспорт коллективного иммунитета во Всеволожском районе

Заведение со штатом из пяти сотрудников гордо отчиталось о вакцинации большей половины трудового коллектива.

Администрация Муринского городского поселения сообщила о выдаче первого во Всеволожском районе паспорта коллективного иммунитета, дающего предприятию, в котором вакцинировано более 60% сотрудников, беспрепятственно и без каких-либо ограничений осуществлять свою деятельность во время пандемии коронавируса. Эта мера закреплена в подписанном губернатором Александром Дрозденко антикоронавирусном постановлении.

Заверенный администрацией и Роспотребнадзором паспорт получил владелец заведения общественного питания, в котором числятся пятеро сотрудников. После того, как трое штатных работников сделали прививку, у ресторана появилась возможность оформления паспорта ковид-безопасности.

Ранее крупные предприятия и организации Ленобласти включились в гонку за звание передовика вакцинации.

Фото: администрация Муринского городского поселения и Pexels