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Предприниматель из Мурино получил первый паспорт коллективного иммунитета во Всеволожском районе
Вчера, 23:14
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Предприниматель из Мурино получил первый паспорт коллективного иммунитета во Всеволожском районе

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Заведение со штатом из пяти сотрудников гордо отчиталось о вакцинации большей половины трудового коллектива.

Администрация Муринского городского поселения сообщила о выдаче первого во Всеволожском районе паспорта коллективного иммунитета, дающего предприятию, в котором вакцинировано более 60% сотрудников, беспрепятственно и без каких-либо ограничений осуществлять свою деятельность во время пандемии коронавируса. Эта мера закреплена в подписанном губернатором Александром Дрозденко антикоронавирусном постановлении

Заверенный администрацией и Роспотребнадзором паспорт получил владелец заведения общественного питания, в котором числятся пятеро сотрудников. После того, как трое штатных работников сделали прививку, у ресторана появилась возможность оформления паспорта ковид-безопасности. 

Ранее крупные предприятия и организации Ленобласти включились в гонку за звание передовика вакцинации. 

Фото: администрация Муринского городского поселения и Pexels

Теги: вакцинация, всеволожский район, ковид-безопасность, коронавирус, ленобласть, мурино, общепит, ограничения, паспорт коллективного иммунитета, постановление дрозденко
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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