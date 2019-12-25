Предприятия Ленобласти борются за звание передовика вакцинации

Работники ленинградских предприятий прививаются от COVID-19 для развития бизнеса и коллективного иммунитета.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области о противодействии распространению на территории региона коронавирусной инфекции, вакцинация от COVID-19 стала фактически обязательной для нескольких категорий граждан. Предприятия и организации, желающие получить паспорт коллективного иммунитета - он же паспорт ковид-безопасности, - обязаны привить не менее 60% своих сотрудников, чтобы работать без ограничений.

Сводки с фронта борьбы с болезнью, идущей в пунктах вакцинации, напоминают гонку по выполнению и перевыполнению годовых плановых показателей. Компания "ЕвроХим" отчиталась о вакцинировании 74,4% работников - это 1353 человека. Тихвинский вагоностроительный завод сообщил о 1992 привитых от ковида сотрудниках. Молочный комбинат "Галактика" достиг показателя в 45% коллективного иммунитета, а кофепроизводитель "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" в Ломоносовском районе - в 28%. В производственном комплексе "Орими" во Всеволожском районе сделали прививку 700 человек, коллективный иммунитет оценивается в 29,6%, а в Волховском филиале АО "Апатит" охват вакцинации составил 34,1% от общего числа сотрудников. В компании "Филип Моррис Ижора" в Ломоносовском районе вакцинирован каждый третий сотрудник, на "Выборгском судостроительном заводе" 230 привиты и более 100 в очереди.

47% сотрудников государственной ветеринарной службы Ленобласти показали отличный пример, пройдя полный курс вакцинации, но их опередили коммунальщики: в профильном комитете по ЖКХ вакцинировано более 60% работников, в Фонде капитального ремонта - 56%, в Центре компетенций и учебно-курсовом комбинате более трети. Леноблводоканал не отстает: здесь вакцинирован от ковида каждый четвертый работник. В ближайшее время портреты героев вакцинации обещают вывесить на доски почета вместе с передовиками производства и лучшими работниками месяца.

Ранее в Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области