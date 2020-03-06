Предложено решение величайшей загадки Вселенной. Ученые смогли определить новую субатомную частицу. Предположительно она могла отвечать за появление темной материи во время Большого взрыва. Об этом заявили исследователи-физики в пресс-релизе на Phys.org.
Обнаруженный гексакварк d* состоит из шести кварков. Частица является бозоном, то есть множество d* способно занимать одно и то же квантовое состояние. Такая система позволяет разными путями комбинировать нейтроны и протоны. После Большого взрыва условия позволили сформировать гексакваркам особый конденсат Бозе — Эйнштейна. Именно его и считают Темной материей.
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