Ученые приблизились к разгадке образования темной материи.

Предложено решение величайшей загадки Вселенной. Ученые смогли определить новую субатомную частицу. Предположительно она могла отвечать за появление темной материи во время Большого взрыва. Об этом заявили исследователи-физики в пресс-релизе на Phys.org.

Обнаруженный гексакварк d* состоит из шести кварков. Частица является бозоном, то есть множество d* способно занимать одно и то же квантовое состояние. Такая система позволяет разными путями комбинировать нейтроны и протоны. После Большого взрыва условия позволили сформировать гексакваркам особый конденсат Бозе — Эйнштейна. Именно его и считают Темной материей.

Ранее опубликована самая подробная панорама Марса.

