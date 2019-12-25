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Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
Сегодня, 8:42
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Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах

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Либералы пока что получают 156 депутатских мандатов, их конкуренты - 123 места.

Правящая партия (либералы) Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо лидирует на парламентских выборах. Такую статистику приводят специалисты после проверки 50% бюллетеней избирателей. Об этом сообщили местные журналисты с телеканалов CBC и CTV News. В СМИ прогнозируют, что новый кабинет министров будет сформирован из представителей политического меньшинства. 

На данный момент либеральное движение набирает 46,8% против 35,5% голосов, поданных за Консервативную партию. Партия Джастина Трюдо будет иметь 156 мест, что на 14 мест меньше, чем показатель для мажоритарного правительства (170 мест). Консерваторам уходят 123 места. До парламентских выборов партия Трюдо имела 155 мест в законодательном органе Канады.

Напомним, что мажиоритарное правительство - это кабинет министров, которые не зависит от позиции других парламентских фракций. Партии-победителю требуется контроль над голосами 170 депутатов. 

Премьер-министра Канады Трюдо закидали камнями во время предвыборной кампании.

Фото: Pixabay.com

Теги: джастин трюдо, канада, парламентские выборы, правящая партия
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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Кривощекова Албина
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