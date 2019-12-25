Вместо посещения храмов петербуржцам предложили ночью зажечь на подоконниках у себя дома свечу.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге запустили православную домашнюю акцию "Пасхальные окна". Об этом заявил настоятель Свято-Духовского собора Александр Ткаченко.

" Это первый раз, когда мы просим людей не приходить в церковь", —отметил Ткаченко.

Петербуржцам предлагают вместо посещения храма поставить у домашнего окна свечу. Таким образом православные горожане почувствуют единство и радость от праздника.

Напомним, что ранее петербургские священнослужители продолжат свое служение в Казанском, Троице-Измайловском, Спасо-Преображенском соборах. Отмечается, что в дальнейшем список храмов может быть расширен.

Ранее мы сообщали о том, что столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.

Фото:pixabay