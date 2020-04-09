Собянин подчеркнул, что обычно в апреле московские кладбища посещает около миллиона человек.

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно документу, кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Обычно россияне массово посещают кладбища в религиозные праздники: в этом году Вербное Воскресенье будет 12 апреля, Пасха — 19 апреля, Красная горка — 26 апреля и Радоница — 28 апреля.

Собянин подчеркнул, что обычно в апреле московские кладбища посещает около миллиона человек — и город выделяет для этого дополнительные автобусы.

К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно, - написал в блоге Собянин.

Ранее Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть.

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