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Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

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Мэр призвал следить за ситуацией с внебольничной пневмонией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть. Мнением он поделился на совещании с Владимиром Путиным. Градоначальник рассказывал президенту о возможных последствиях закрытия столицы для борьбы с распространением коронавируса. Выступление Собянина опубликовано на сайте Кремля.

По словам градоначальника, сейчас по столице передвигается одна четвёртая населения. Два миллиона человек перешли на удалёнку, в оффлайн-режиме работают около трёх миллионов сотрудников. Примерно два миллиона москвичей находятся в отпуске.

Собянин отметил, что это наиболее оптимальный баланс функционирования Москвы. Также мэр призвал следить за ситуацией с внебольничной пневмонией. По словам градоначальника,  сначала она растёт медленно, а резкий скачок наблюдается за несколько дней.

И люди с этим диагнозом начинают поступать уже даже не в поликлиники, а в больничную сеть,- сказал мэр Москвы.

Поэтому, считает он, нужен запас больничных коек.

Ранее Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса.

Видео: Youtube/ Дмитрий Пищулин

Теги: карантин, коронавирус, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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