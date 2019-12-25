Сроки перечисления выплат от подачи заявки сократятся до 3–5 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса. Об градоначальник сообщил в своем блоге.

Он поручил отказаться от подтверждения двух неуспешных попыток устроиться на работу. Также сроки перечисления выплат от подачи заявки сократятся до 3–5 дней.

Напомним, для жителей столицы выплата по безработице составляет 19 500 рублей. Её смогут получить только те, кто работал не менее 60 дней в 2020 году. Планируются, что выплату москвичи будут получать до 30 сентября.

Чтобы претендовать на пособие, житель Москвы должен зарегистрироваться как безработный на портале "Моя работа". Подача заявки на выплату будет полностью проходить в электронном формате.

Ранее Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочий апрель.