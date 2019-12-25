Мэр считает, что сейчас бизнес должен "проявить свою социальную позицию".

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочий апрель. Об этом он рассказал в интервью "Первому каналу".

Градоначальник заявил, что в обществе идёт дискуссия о том, чтобы раздать на руки людям деньги из бюджета во время нерабочих дней, которые были объявлены президентом. Мэр Москвы посчитал эту идею неправильной.

Бюджеты треснут. - добавил он.

Собянин подчеркнул, что если к этой мере прибегнут регионы, то они не смогут обеспечить систему здравоохранения и другие институты. Мэр считает, что сейчас бизнес должен "проявить свою социальную позицию" и заплатить тем гражданам, которые сейчас не работают.

Ранее Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима.