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Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима
Сегодня, 16:45
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matveyvn

Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима

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По его словам, сейчас две трети жителей Москвы соблюдают самоизоляцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему он отказался от решения ввести пропускной режим в столице. Слова градоначальника приводит "Коммерсантъ".

Собянин заявил, что нужность в пропускном режиме пока отпала, потому что на этой неделе горожане "ведут себя корректно". С 31 марта в Москве действует режим строгой самоизоляции. Объявляя его 30 марта, Сергей Собянин добавил, что в Москве введут пропускной режим — систему QR-кодов. Но мера не понадобилась, так как, считает мэр, москвичи выполняют рекомендации властей не выходить из дома.

Также Собянин добавил, что ввести пропускной режим хотели из-за того, что после объявления нерабочей недели горожане "расслабились". По его словам, сейчас две трети жителей Москвы соблюдают самоизоляцию.

Ранее Собянин продлил противовирусные меры в Москве.

Теги: коронавирус, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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