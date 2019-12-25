Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима

По его словам, сейчас две трети жителей Москвы соблюдают самоизоляцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему он отказался от решения ввести пропускной режим в столице. Слова градоначальника приводит "Коммерсантъ".

Собянин заявил, что нужность в пропускном режиме пока отпала, потому что на этой неделе горожане "ведут себя корректно". С 31 марта в Москве действует режим строгой самоизоляции. Объявляя его 30 марта, Сергей Собянин добавил, что в Москве введут пропускной режим — систему QR-кодов. Но мера не понадобилась, так как, считает мэр, москвичи выполняют рекомендации властей не выходить из дома.

Также Собянин добавил, что ввести пропускной режим хотели из-за того, что после объявления нерабочей недели горожане "расслабились". По его словам, сейчас две трети жителей Москвы соблюдают самоизоляцию.

Ранее Собянин продлил противовирусные меры в Москве.