Закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил противовирусные меры в Москве до 1 мая. Накануне он подписал соответствующий указ. Ограничения введены для предотвращения распространения коронавируса.

По-прежнему не будут работать торговые точки. Исключения — продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и магазины, где продают предметы первой необходимости. Разрешена работа доставки.

Закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

Запрещены все массовые мероприятия - спортивные, зрелищные, публичные. Запрещено находится в городских парках. Они закрыты.

Ранее мы сообщали, что в Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом.