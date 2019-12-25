  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собянин продлил противовирусные меры в Москве
Сегодня, 12:27
105
matveyvn

Собянин продлил противовирусные меры в Москве

0 0

Закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил противовирусные меры в Москве до 1 мая. Накануне он подписал соответствующий указ. Ограничения введены для предотвращения распространения коронавируса.

По-прежнему не будут работать торговые точки. Исключения — продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и магазины, где продают предметы первой необходимости. Разрешена работа доставки.

Закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

Запрещены все массовые мероприятия - спортивные, зрелищные, публичные. Запрещено находится в городских парках. Они закрыты.

Ранее мы сообщали, что в Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Андреев Александр
Сегодня 13:00

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии