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Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Пулковском шоссе
Сегодня, 9:59
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Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Пулковском шоссе

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Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло накануне, 23 октября, в Московском районе. По версии правоохранителей, легковушка  Daewoo Nexia сбила 59-летнего пешехода, который переходил через дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в 20:05 у дома № 27 по Пулковскому шоссе. За рулем машины находился 23-летний житель Пермского края. В момент, когда произошла авария, 59-летний мужчина пересекал проезжую часть не по "зебре". Оказавшись под колесами иномарки, пострадавший погиб. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за гололедицы на мостах Петербурга произошли массовые дорожные аварии этой ночью.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель сбил пешехода, дунайский проспект, пулковское шоссе, смертельное дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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