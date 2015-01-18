Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Пулковском шоссе

Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло накануне, 23 октября, в Московском районе. По версии правоохранителей, легковушка Daewoo Nexia сбила 59-летнего пешехода, который переходил через дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в 20:05 у дома № 27 по Пулковскому шоссе. За рулем машины находился 23-летний житель Пермского края. В момент, когда произошла авария, 59-летний мужчина пересекал проезжую часть не по "зебре". Оказавшись под колесами иномарки, пострадавший погиб.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за гололедицы на мостах Петербурга произошли массовые дорожные аварии этой ночью.

Фото: Piter.tv