Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих

Документ внесен на рассмотрение в ГД России.

Правительство России предлагает изымать незаконно нажитые финансы государственных служащих. Кабинет министров внес в Госдуму РФ законопроект, который предполагает ужесточение антикоррупционного законодательства. Сведения размещены на базе данных нижней палаты парламента.

В случае одобрения депутатами, правки будут внесены в федеральные законы "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Изменится норма, по которой надзорные ведомства будут изымать сбережения чиновников, если на их банковских счетах будет лежать сумма, превышающая их официальный доход за последние три года. При этом, если законность получения средств будет подтверждена, изымать средства не будут.

Напомним, что в настоящее время в пользу государства возможно взыскать только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги.

Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ.

Фото: Piter.tv