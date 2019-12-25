Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

Документ утверждён кабмином РФ.

Правительство России одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также третьего и последующих детей. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу сообщение кабмина России

Напомним, что проект также направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка и предоставления материнского капитала на рождение второго ребенка в субъектах России, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа.

Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19.

Фото: Kremlin.ru