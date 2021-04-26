Правительство Тувы отправлено в отставку

Члены кабмина продолжат работу в статусе врио.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил кабмин республики в отставку. Об этом информирует ТАСС сообщили со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что все сотрудники кабинета министров продолжат свою деятельность в статусе исполняющих обязанности.

Сегодня на аппаратном совещании врио главы республики Владислав Ховалыг сообщил, что правительство отправлено в отставку, но при этом он подчеркнул, что все будут исполнять свои обязанности. из сообщения пресс-службы правительства республики

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола. Врио главы региона стал Владислав Ховалыг.

Ранее премьер Словакии предложил поменяться местами с главой Минфина.

Видео: ВК/Владислав Ховалыг