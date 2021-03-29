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Премьер Словакии предложил поменяться местами с главой Минфина

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Отставка была неизбежна из-за кризиса в кабинете министров страны.

Премьер Словакии Игорь Матович объявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова говорила о неизбежности отставки премьера из-за кризиса в кабинете министров.

Хегер готов возглавить кабинет. Он уже получил поддержку от всех партий правящей коалиции.

На заседании руководства нашей партии "Обычные люди и независимые личности" я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть, он станет премьером, а я займу пост главы минфина.

Игорь Матович в интервью журналистам

По словам Матовича, рокировка позволит положить конец политическому кризису, который возник из-за решения премьера закупить партию российской вакцины "Спутник V".

Ранее президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V".

Видео: YouTube / Igor Matovič

Теги: игорь матович, словакия, эдуард хегер
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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