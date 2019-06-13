На фоне этого происшествия цена на нефть марки Brent резко подскочила почти на 3%.

Правительство США уверено, что Иран ответствен за атаку на танкеры в Персидском заливе. С соответствующим заявлением выступил Госсекретарь США Майк Помпео.

Паппео уверен, что случившееся является некой кампанией по эскалации напряженности со стороны Ирана.

Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе заявил он

Напомним, что в четверг, 13 июня, у берегов Ирана от взрывов пострадали два танкера с нефтью. Экипажи танкеров немедленно эвакуировали. Никто не пострадал.

Отметим, что на фоне этого происшествия цена на нефть марки Brent резко подскочила почти на 3%. На состояние 10 утра цена составляла $61,73 за баррель.

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания подписала запрос США на экстрадицию Ассанжа

Видео:Master Shok/YouTube