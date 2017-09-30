Великобритания подписала запрос США на экстрадицию Ассанжа

Создателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. В интервью радиостанции Би-би-си Джавид подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу примет лондонский суд.

Официальный запрос от Министерства юстиций США был отправлен 11 июня. Суд рассмотрит запрос 14 июня. Джулиана Ассанжа в 2006 году основал WikiLeaks, где публиковалась секретная информация о действиях правительств. Также две женщины из Швеции обвинили Ассанжа в домогательствах и изнасиловании.

Чтобы избежать наказания он с 2012 года непрерывно находился в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2018 года Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища. После этого Лондонский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Отметим, что в США Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за хакерские операции.

Видео: YouTube