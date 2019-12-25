Песков отметил, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что правительство РФ прокомментировало отставку президента Киргизии. Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент важны любые действия, которые помогут стабилизации ситуации в Киргизии.

Напомним, что президент Киргизии в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку. Он отметил, что не будет тем президентом, который проливает кровь собственных граждан.

Ранее мы сообщали о том, что в Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов.

Фото:Azattyk