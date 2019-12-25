В четверг, 15 октября, стало известно о том, что правительство РФ прокомментировало отставку президента Киргизии. Об этом сообщает РБК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент важны любые действия, которые помогут стабилизации ситуации в Киргизии.
Напомним, что президент Киргизии в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку. Он отметил, что не будет тем президентом, который проливает кровь собственных граждан.
Ранее мы сообщали о том, что в Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов.
Фото:Azattyk
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