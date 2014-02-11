Пилотный проект будет реализован в следующем году сначала на семи регионах РФ.

Российское правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей. Об этом сообщили журналисты из "Коммерсанта", которые сослались на готовящийся документ кабинета министров. Известно, что основные параметры реформы установлены Минтрудом и Минздравом РФ. Реализовываться проект будет в рамках пилота.

Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение. источник в Минтруда РФ

Среди нововведений говорится о том, что заработная плата медицинских сотрудников будет состоять из стимулирующих и компенсационных выплат, а также оклада. При расчете оклада будет учитываться расчетная величина, а также коэффициент дифференциации окладов по должности и коэффициент экономического развития в регионе.

В СМИ уточнили, что профильный проект должен быть запущен уже в 2022 году на территории семи российский субъектов.

Россия считает важным работать с правительством Германии, каким бы оно ни было.

Фото: Piter.tv