Россия считает важным работать с правительством Германии, каким бы оно ни было

Сергей Лавров прокомментировал парламентские выборы, которые прошли в ФРГ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает важным работать с правительством Германии, каким бы оно ни было. Такое мнение чиновник высказал на мероприятии, созванном Ассоциацией европейского бизнеса в РФ. Москва продолжает наблюдать за тем, как в ФРГ формируется новый кабмин.

Мой ответ будет банальным, но честным: мы примем любой выбор немецкого народа. Не будем пытаться делать вид, что у нас есть право судить за граждан ФРГ, какое правительство они хотят сейчас. Сергей Лавров, глава МИД

В МИД РФ полагают, что у России и Германии есть много общих тем для сотрудничества в вопросах экономического развития, науки, образования, культуры, гуманитарном направлении. Компонент общей истории Лавров назвал важнейшим в психологическом плане в отношениях с Берлином. По мнению спикера, примирение сторон, которое произошло при Владимире Путине, имеет для европейского региона колоссальное значение. Москва рассчитывает от Германии на преемственность власти.

Лавров: МВД готовит новый порядок въезда и выезда из РФ.

Фото и видео: МИД России