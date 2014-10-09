Лавров: МВД готовит новый порядок въезда и выезда из РФ

В российском мид подготовили иностранцев к новым правилам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из страны. Такой информацией чиновник поделился на мероприятии, организованном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. Специалист объяснил, что на разработку официальной продедуры у профильного ведомства уйдет несколько месяцев.

По поручению президента МВД готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее правоохранительные органы утвердили новые правила приема и подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних детей за границу. Несогласный с выездом ребенка родитель может указать факт запрета до достижения гражданином РФ 18 лет. Также можно указать конкретные ограничения по странам и периоду выезда.

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Фото и видео: МИД России