Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Они уточнили, что инцидент произошел на полях Первого комитета Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке с директором департамента по международной безопасности внешнеполитического ведомства Киева. Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Когда он понял, что ему пытается задать вопрос журналист из РФ, он вернул визитку корреспонденту и отказался с ним говорить. Аудиозапись произошедшего есть у информационного агентства.
Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами. обучены не тому, чтобы сообщать людям правду.
Владимир Лакомов, украинский дипломат
Лакомов уточнил, что считает всех российских журналистов пропагандистскими террористами. Он обвинил СМИ соседнего государства в том, что они не говорят людям правду.
Лавров: реформа СБ ООН должна быть направлена на представленность развивающихся стран.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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