Владимир Лакомов считает всех представителей СМИ из РФ террористами.

Украинский дипломат в ООН оскорбил российских журналистов. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Они уточнили, что инцидент произошел на полях Первого комитета Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке с директором департамента по международной безопасности внешнеполитического ведомства Киева. Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов террористами. Когда он понял, что ему пытается задать вопрос журналист из РФ, он вернул визитку корреспонденту и отказался с ним говорить. Аудиозапись произошедшего есть у информационного агентства.

Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами. обучены не тому, чтобы сообщать людям правду. Владимир Лакомов, украинский дипломат

Лакомов уточнил, что считает всех российских журналистов пропагандистскими террористами. Он обвинил СМИ соседнего государства в том, что они не говорят людям правду.

Лавров: реформа СБ ООН должна быть направлена на представленность развивающихся стран.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

