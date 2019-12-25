Лавров: реформа СБ ООН должна быть направлена на представленность развивающихся стран

Глава МИД РФ рассказал о неизменной позиции страны.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что реформа Совета безопасности ООН должна быть направлена на представленность развивающихся стран. Такую позицию чиновник высказал на совместной пресс-конференции в Москве с коллегой из Руанды Венсаном Бирутой. Спикер подчеркнул, что членство в организации должно быть расширено за счет представителей из Африки, Азии и стран Латинской Америки.

Обменялись оценками хода переговоров о реформе СБ ООН. Мы убеждены, что все содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности стран, представляющих развивающийся мир. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам российского министра, Москва признательна друзьям из Руанды за традиционную поддержку своих инициатив на Генеральной Ассамблее в ООН.

МИД: Руанду и Россию связывают отношения, основанные на общих ценностях.

Фото и видео: МИД России