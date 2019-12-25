Игорь Гросу рассказал, что страна не планирует отказываться от сотрудничества с "Газпромом".

Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа. Соответствующее заявление сделал местный спикер парламента Игорь Гросу. Он уверен в том, что республика не останется без энергетических ресурсов в зимнее время. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире телеканала TVR. При этом эксперт считает ситуацию с энергетическими запасами в стране сложной.

Правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок. Разумеется, от российского газа мы не откажемся, продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Игорь Гросу, депутат Молдавии

Эксперт призвал Кишинев стремиться к диверсификации газовых поставок. По мнению Игоря Гросу, сейчас обстановка немного улучшилась. Правительство Молдавии делает все зависящее для того, чтобы власти Молдавии закупали электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье в том случае, если стране будет предоставлена приемлемая цена.

В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA