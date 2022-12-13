Правительство Молдавии построит новый учебный центр для армии

Анатолий Носатый рассказал, что на создание объекта уйдет 3-5 лет.

Молдавское правительство построит под Кишиневом новый военный центр для подготовки личного состава национальной армии. Соответствующей информацией в эфире местного телеканала Realitatea с журналистами поделился министр обороны республики Анатолий Носатый. Чиновник уточнил, что все работы оплачиваются из государственного бюджета, а на строительные мероприятия у властей страны уйдет около трех-пяти лет.

Идут проектные работы по созданию близ Кишинева новой военной инфраструктуры с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами. Чтобы наши военные несли службу, могли обучаться в достойных условиях. Анатолий Носатый, глава Минобороны Молдавии

Американское посольство в Кишиневе нв прошлой неделе уведомило общественность о том, что заместитель начальника штаба оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африки, бригадный генерал Патрик Эллис посетит военный полигон Бульбоака. В финансировании данного объекта помогали власти США. Этот визит станет третьим по счету для американских высокопоставленных военных лиц, которые посещают Молдавию. В конце 2022 года в страну прибыли начальник командования специальных операций США в Европе, генерал-майор Стивен Эдвардс и директор Европейского центра исследований в области безопасности им. Джорджа К. Маршалла Барре Сеген.

Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье