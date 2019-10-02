Должности покинули три чиновника.

Правительство Камчатского края ушло в отставку. Об этом сообщили журналисты "ТАССа". В пресс-службе администрации региона рассказали, что свои должности покинули Владимир Пригорнев, Марина Суббота и Юрий Зубарь. Они отвечали за социальную политику, экономику и дорожное хозяйство соответственно. Указ об отставке чиновников подписал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

Солодов добавил, что на данный момент продолжается формирование нового правительства. Действующие министры и заместители председателей считают временно исполняющими обязанности, пока новое правительство не утвердит избранный глава региона.

Напомним, что с 13 апреля врио губернатора края изменил структуру регионального правительства. Он сократил количество должностей зампредов с шести до пяти рабочих мест. Солодов рассказал, что при создании собственной команды кабинета министров будет ориентироваться на людей, которые живут на Камчатке.

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