Правительство Камчатского края ушло в отставку. Об этом сообщили журналисты "ТАССа". В пресс-службе администрации региона рассказали, что свои должности покинули Владимир Пригорнев, Марина Суббота и Юрий Зубарь. Они отвечали за социальную политику, экономику и дорожное хозяйство соответственно. Указ об отставке чиновников подписал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.
Солодов добавил, что на данный момент продолжается формирование нового правительства. Действующие министры и заместители председателей считают временно исполняющими обязанности, пока новое правительство не утвердит избранный глава региона.
Напомним, что с 13 апреля врио губернатора края изменил структуру регионального правительства. Он сократил количество должностей зампредов с шести до пяти рабочих мест. Солодов рассказал, что при создании собственной команды кабинета министров будет ориентироваться на людей, которые живут на Камчатке.
Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей.
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