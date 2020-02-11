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Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей

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Решение о "санкциях" к съемочной команде не принято.

Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей. Об этом сообщил руководитель телекомпании Алексей Костылев "ТАССу". Спикер заявил, что на встрече присутствовали все причастные к ситуации.

На данный момент ГТРК не принял решение относительно мер воздействия на журналистку. Ранее в медиахолдинге заявляли, что всей команде грозят санкции вплоть до увольнения. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась по соцсетям накануне. В кадре ведущая не смогла сдержать эмоции после информации о том, что в качестве компенсации международного проезда к месту лечения льготники получат 127 рублей. После этого девушка попросила прощения за свой смех у коллег за кадром.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей.

Фото и видео: YouTube/alexandr19972011
 

Теги: гтрк камчатка
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 4 )

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Нечуговская Алла
Сегодня 10:59

Всей стране смешны такие льготы, а Правительство с умным лицом считает это действенной помощью. Пенсии мизерные и дотации мизерные.

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Аноним
Сегодня 10:58

Всей стране смешны такие льготы, а Правительство с умным лицом считает это действенной помощью. Пенсии мизерные и дотации мизерные.

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Аноним
Сегодня 11:04

Сначала над ситуацией должен смеяться Ургант! А уж потом все остальные журналисты. В очередь, челядь

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Аноним
Сегодня 10:59

Вместе с ней смеётся вся страна. Готов провести беседу с её руководителем...

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