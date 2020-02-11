Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей. Об этом сообщил руководитель телекомпании Алексей Костылев "ТАССу". Спикер заявил, что на встрече присутствовали все причастные к ситуации.
На данный момент ГТРК не принял решение относительно мер воздействия на журналистку. Ранее в медиахолдинге заявляли, что всей команде грозят санкции вплоть до увольнения. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась по соцсетям накануне. В кадре ведущая не смогла сдержать эмоции после информации о том, что в качестве компенсации международного проезда к месту лечения льготники получат 127 рублей. После этого девушка попросила прощения за свой смех у коллег за кадром.
Ранее Piter.tv писал о том, что россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей.
Фото и видео: YouTube/alexandr19972011
Обсуждение ( 4 )
Всей стране смешны такие льготы, а Правительство с умным лицом считает это действенной помощью. Пенсии мизерные и дотации мизерные.
Всей стране смешны такие льготы, а Правительство с умным лицом считает это действенной помощью. Пенсии мизерные и дотации мизерные.
Сначала над ситуацией должен смеяться Ургант! А уж потом все остальные журналисты. В очередь, челядь
Вместе с ней смеётся вся страна. Готов провести беседу с её руководителем...