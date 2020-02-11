Решение о "санкциях" к съемочной команде не принято.

Гендиректор ГТРК "Камчатка" провел беседу со смеющейся телеведущей. Об этом сообщил руководитель телекомпании Алексей Костылев "ТАССу". Спикер заявил, что на встрече присутствовали все причастные к ситуации.

На данный момент ГТРК не принял решение относительно мер воздействия на журналистку. Ранее в медиахолдинге заявляли, что всей команде грозят санкции вплоть до увольнения. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась по соцсетям накануне. В кадре ведущая не смогла сдержать эмоции после информации о том, что в качестве компенсации международного проезда к месту лечения льготники получат 127 рублей. После этого девушка попросила прощения за свой смех у коллег за кадром.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей.

Фото и видео: YouTube/alexandr19972011

