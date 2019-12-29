Телеведущая рассмеялась после слов о льготах в России

С 1 февраля выплаты проиндексировали на 3%.

Телеведущая ГТРК "Камчатка" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3%. Данная запись в эфир не попала, но распространилась по социальным сетям.

Ведущая рассказывала, на что россияне могут потратить 1155 рублей. Почти 900 рублей положены на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля полагаются на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно. После последних слов о 127 рублях ведущая рассмеялась. И сказала, что она старалась этого не делать.

Ведущей и другим сотрудникам, ответственным за подготовку сюжета, предрекли увольнение. Об этом сообщило издание "Говорит Москва" со ссылкой на два источника в государственном медиахолдинге ВГТРК.

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы.

Видео: Instagram/ pulya.ne.dura