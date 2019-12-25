В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Речь идёт о полной интеграции: экономической, социальной и транспортной.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти уравняют социальные льготы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Речь идёт о полной интеграции: экономической, социальной и транспортной. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, намерен в ближайшее время подписать соглашение с Петербургом.

Отмечается, что при подписании проекта будут также обсуждаться единые коммунальные тарифы между Петербургом и Ленобластью. Также политики поднимут вопрос развязок между пунктами.

Ранее мы сообщали о том, что "Орими" перестроит бывшие здания "Алмаз-Антей" в бизнес-центр.

Фото:Piter.TV