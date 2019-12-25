"Орими" перестроит бывшие здания "Алмаз-Антей" в бизнес-центр

В проект собираются инвестировать около пяти миллиардов рублей.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что в Петербурге перестроят имущественный комплекс концерна "Алмаз-Антей". Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя совета директоров группы Александра Евневича.

Известно, что проектом займется группа компаний "Орими". Комплекс соответствующих зданий находится на Лесном проспекте и Кантемировской. Планируется, что объект перестроят под бизнес-центр.

Напомним, что ГК "Орими" занимает первое место на чайном рынке России. Известно, что компания владеет брендами Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", Jardin и "Жокей".

Ранее мы сообщали о том, что депутаты предложили не штрафовать петербуржцев, остекливших балконы до 11 января.

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