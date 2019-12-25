Депутаты предложили не штрафовать петербуржцев, остекливших балконы до 11 января

Штраф должен коснуться только жильцов домов с историческими фасадами.

Петербургские депутаты решили не штрафовать горожан, остекливших свои балконы. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение ЗакСа фракция "Единая Россия". Согласно документу, за остекление балконов могут оштрафовать, если работы провели уже после 11 января 2020 года, когда изменения в закон вступили в силу.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, видоизмененный законопроект позволит точно толковать ответственность за самовольное изменение фасада здания. Изначально под угрозу могли попасть не только балконы на исторических фасадах здания, но и простые дома из спальных районов. Инициативу пересмотрели после массовых обращений петербуржцев.

Также депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами.

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