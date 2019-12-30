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В Петербурге начнут штрафовать за остекление балконов
Сегодня, 19:25
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nadezhda_sib

В Петербурге начнут штрафовать за остекление балконов

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Минимальный штраф составит 5 тыс. рублей.

За незаконное остекленение балконов петербуржцам придется оплатить штраф. О новых поправках в городской закон об административных правонарушениях рассказала "Российская газета". 

Дело в том, что жильцы не имеют право самостоятельно застеклять балкон, уменьшать или увеличивать его площадь. На данный момент балконы и лоджии считаются общедомовым имуществом. Штраф за "самостоятельность" для физических лиц составит от 5 тыс. рублей. Нововведение коснется и тех квартир, работы в которых сделаны много лет назад. 

Инициатором поправок в закон стала Государственная административно-техническая инспекция. Таким образом в ведомстве собираются бороться прежде всего с предпринимателями, которые устраивают незаконные перепланировки в нежилом фонде. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в КГИОП отреагировали на переустройство фасада в доме Кончиелова. 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: балкон, гати, застекление балкона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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