В КГИОП отреагировали на переустройство фасада в доме Кончиелова

Жители города возмутились не напрасно.

Петербуржцев возмутило переустройство оконных заполнений в объекте культурного наследия регионального значения "Доме Кончиелова". Оказалось, что в жилом доме заменили не только фасад у окна, но и часть стены. Пресс-служба КГИОП рассказала о том, что грозит нарушителю, который провел работы без необходимых на то документов.

Речь идет о доме по адресу Исполкомской улице, 5. Недавно активисты заметили, что на втором этаже заменили конструкцию заполнения окон. В ведомстве сообщили о том, что разрешение на выполнение работ оно не давало. За содержанием общего имущества в многоквартирных домах должны следить районные администрации и Государственная жилищная инспекция Петербурга.

КГИОП несколько раз проводил проверку на объекте в 2019 году. За самовольную перепланировку суд назначил собственнику помещения штрафы , в первый раз - в размере 20 тыс. рублей, а затем - 7,5 тыс. рублей.

На данный момент в Куйбышевском районном суде находится исковое заявление от КГИОП. Ведомство требует взыскать с нарушителя 1, 5 млн рублей, а также принудить его в течение 24 месяцев провести планировку в соответствии с кадастровым паспортом и восстановить капитальную стену. Кроме того, будет необходимо демонтировать приямок с восстановление отделки фасада. Также предусмотрен штраф на случай неисполнения решения суда.

Фото: пресс-служба КГИОП