Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

В стране зафиксирован значительный рост сбережений, которые жители страны хранят в банках.

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей. Размер депозитов растет на фоне умеренного поднятия зарплат и слабой динамики доходов. За последние 9 месяцев рост составил 3,1% или 891 млрд рублей. Об этом сообщили "РИА Новости". За последние девять лет вклады утроились по сравнению с показателями 2011 года. Основной процент увеличения пришелся на период с 2011 по 2015 годы.

К 1 октября в Центробанке хранится 29,4 трлн рублей сбережений населения страны. Среди лидеров - Москва, Петербург, Магадан, Камчатка и Сахалин. В Северной столице на человека в среднем приходится 420 тысяч рублей банковских вкладов. Двукратную разницу между Мск и СПб эксперты объясняют большей концентрацией сверхбогатых в первом городе. Однако за последние три года Москва проигрывает Петербургу по темпам прироста (23,5 против 29,2 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России.

Фото: Piter.tv

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