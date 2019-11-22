Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов объяснил, какие действия для этого нужно предпринять.

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России. Андрей Белоусов считает, что для "разогрева" в стране необходимо удешевить заимствования. Для этого Центробанк должен снизить ставку примерно до пяти процентов. Об этом эксперт рассказал "Известиям".

Инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель прокомментировал спикер

Вторым параметром стало улучшение инвестклимата, обеспечение доступности технологий для бизнеса. Правительству нужно снизить давление на предпринимателей со стороны силовиков. Третьим показателем чиновник надеется обеспечить предприятия профессиональными кадрами. В этой сфере нужно модернизировать образовательный процесс и создать профильные центры.

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