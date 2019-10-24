Россия призвала США уничтожить запасы химоружия

Дипломаты заявили, что наша страна давно избавилась от запасов отравляющих веществ.

Россия призывает США уничтожить остатки запасов химического оружия. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на зампостпреда при отделении ООН в Женеве. Андрей Белоусов заявил, что Россия ликвидировала свой химический арсенал. Это произошло еще в 2017 году. Тогда специалисты уничтожили более 40 тысяч тонн отравляющих веществ. Теперь дипломаты советуют американцам последовать этому примеру.

Причины данного предложения кроются в политизации "сирийского химического досье", а также "деле Скрипалей". Андрей Белоусов добавил, что организация по запрещению химоружия "расколота".

Дипломаты предлагают разработать механизм по расследованию химического терроризма на Ближнем Востоке. Власти Сирии утверждали, что никогда не использовали данный вид оружия, ни против мирных граждан, ни против террористов.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CareerOneStop