Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Экс-президент СССР объяснил, кого считает победителем в гонке вооружений.

Экс-президент СССР считает, что победа в холодной войне была общей, но на Западе считают себя победителями. По словам Михаила Горбачева, они" трубили об этом повсюду". Такое заявление политик сделал во время интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Журналисты встретились с бывшим главой страны в преддверии 30-летия падения Берлинской стены.

Горбачев заметил, что иностранцев не волновал вопрос о том, как заявление о "победе Запада" воспримут в России.

При этом не подумали: а как это будет воспринято русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом - об этом тоже не подумали комментирует ситуацию Горбачев

А сейчас Запад ведет себя так, как будто ему все дозволено. Иностранные дипломаты могут "применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия". По мнению эксперта, сейчас западные коллеги не выдержали испытания новой эпохой. Однако многие начинают понимать, что изоляция России не сказывается положительно на ситуации в мире.

Ранее Piter.tv писал о том, что Горбачев рассказал о своем обращении к Путину.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/AP Archive