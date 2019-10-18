Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Политик выступает за снижение напряжения между США и Россией.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв признался, что написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо. Об этом сообщили "Известия". Политик кратко высказал в послании свой взгляд на происходящее в мире. Подобное обращение Горбачев отправил и президенту Франции Эммануэлю Маркону.

Михаил Горбачев рассказал, что не собирается "навязываться в советчики". Однако сейчас на лидерах государств лежит большая ответственность. По словам Горбачева, сам он никуда не прятался и не скрывал свою позицию.

Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический добавил спикер

Эксперт добавил, что часто его мысли находят отклик в действиях некоторых президентов. Особые опасения на него находят в тех случаях, когда пренебрежительно относятся к международному праву. Спикера пугает также то, что современная политика стала все больше милитаризированной. В качестве примера он назвал расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Горбачев призвал США и Россию не допустить роста угрозы военного конфликта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/AP Archive