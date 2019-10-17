Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Владимир Путин хочет отменить международные взносы, которые делает Россия. Документ был ратифицирован как дополнение к Женевской конвенции еще 12 августа 1949 года. В ближайшее время депутаты Госдумы изучат возможность отмены Первого протокола.
Отметим, что документ касается учреждения международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках военных конфликтов. По словам президента России, данный орган с 1991 года не выполняет заявленные функции. В составе комиссии даже нет российского представителя, однако ежегодные взносы страна платит.
С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным
говорится в проекте
К документу прилагается положительный отзыв от членов Правительства России.
Ранее Piter.tv писал о том, что первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Al Jazeera English, DW News
Обсуждение ( 0 )