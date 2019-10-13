Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

Порошенко не удостаивался даже дистанционного разговора с Путиным.

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией. Об этом Леонид Кравчук заявил во время эфира на телеканале "112". Он объяснил, что Владимир Путин относится лучше к Владимиру Зеленскому, чем к Петру Порошенко.

По мнению политика, сейчас российские политики начали Украину "не просто слышать, а слушать". Ранее глава государства не хотел даже говорить с экс-главой Украины, а сейчас идет на разговор. Благодаря телефонному обсуждению между президентами произошел обмен пленными. Однако в отношениях двух стран по-прежнему остаются нерешенные конфликты

Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (удерживаемыми лицами) 35 на 35 прокомментировал ситуацию Кравчук

Политик добавил, что быстро справиться с проблемами между странами не получится. Но если сейчас открылась "форточка", то надо работать и над тем, чтобы можно было "открыть окно, а затем и дверь".

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина готовится к новому обмену заключенными с Россией.

Видео: YouTube/Зе!Президент, 112 Украина