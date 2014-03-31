  1. Главная
Правительство Грузии ожидает снижения урожая винограда до 250 тысяч тонн
Сегодня, 13:11
Отмечается, что снижение урожая в этом году составит до 37,5%.

Правительство Грузии ожидает снижения урожая винограда в 2025 году до 250 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, подход субсидирования виноградной деятельности, который действовал в предыдущие годы, сохранится. Кобахидзе подчеркнул, что это очень важно для поддержки сбора винограда и виноделия в Грузии. Отмечается, что снижение урожая в этом году составит до 37,5%.

Фото: pxhere.com

Теги: виноград, грузия, ираклий кобахидзе, правительство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

