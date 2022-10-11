Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ

Французское правительство призвало бастующих прекратить блокировку на местных нефтеперерабатывающих заводах, которые проводятся на объектах компании TotalEnergies. Об этом местным журналистам с радиостанции RTL рассказал официальный представитель кабинета министров Оливье Веран. Чиновник добавил, что если протесты не прекратятся, то Париж оставляет за собой право вмешаться в ситуацию и силой решить проблему, если руководство компании и профсоюзы не могут найти консенсус.
Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться.
Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции
Оливье Веран предупредил стороны конфликта о том, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, французское правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и НПЗ, чтобы допустить к этим объектам "более адекватных сотрудников".
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Фото и видео: YouTube / RTL
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