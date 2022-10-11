Правительство Франции призвало бастующих прекратить блокировку НПЗ

Оливье Веран рассказал при каком условии Париж решится на силовое урегулирование конфликта.

Французское правительство призвало бастующих прекратить блокировку на местных нефтеперерабатывающих заводах, которые проводятся на объектах компании TotalEnergies. Об этом местным журналистам с радиостанции RTL рассказал официальный представитель кабинета министров Оливье Веран. Чиновник добавил, что если протесты не прекратятся, то Париж оставляет за собой право вмешаться в ситуацию и силой решить проблему, если руководство компании и профсоюзы не могут найти консенсус.

Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции

Оливье Веран предупредил стороны конфликта о том, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, французское правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и НПЗ, чтобы допустить к этим объектам "более адекватных сотрудников".

МИД Франции: G7 изучит санкции против Минска в случае его участия в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTL