МИД Франции: G7 изучит санкции против Минска в случае его участия в конфликте на Украине

Катрин Колонна предупредила минские власти об ограничениях.

Страны "Большой семерки" (саммита G7) изучат возможное введение дополнительных санкций против Белоруссии в случае участия Минска в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделала французский министр внешнеполитического ведомства Катрин Колонна. Чиновница призвала адресовать властям республики предупреждение о том, что любая вовлеченность или поддержка Москвы по СВО повлечет за собой ограничения.

В ходе совещания лидеров G7, которое состоится сегодня во второй половине дня, вопрос Белоруссии будет с большой вероятностью рассмотрен… Минск уже находится под санкциями Евросоюза. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Дипломат рассказала о том, что Франция активно поддерживает Украину с самого начала конфликта, как в дипломатическом, так и политическом, гуманитарном плане, военной помощи и санкционного давления на оппонентов киевского режима. Катрин Колонна добавила, что накануне президент Эмманюэль Макрон сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что помощь Киеву, в том числе военная, будет продолжена и расширена.

Франция считает важным сохранять диалог с РФ и выступает против попыток изоляции.

Фото и видео: YouTube / France Inter