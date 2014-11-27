Франция считает важным сохранять диалог с РФ и выступает против попыток изоляции

Катрин Колонна рассказала о позиции Парижа по связям с Москвой.

Франция считает важным сохранять диалог с Россией и выступает против попыток изоляции Москвы. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделала глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна.

Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция была бы худшей политикой. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Дипломат подчеркнула, что сохранение российско-французских контактов позволило направить экспертную миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию в целях проверки ситуации на режимном объекте. Катрин Колонна подчеркнула, что результата сторонам удалось добиться именно при помощи диалога. В МИД Франции отметили, что рано или поздно украинский конфликт завершится. Однако в Париже не исключили, что он будет длиться долго. Катрин Колонна подчеркнула, что при этом Россия навсегда останется соседом Европы.

Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов.

Фото и видео: YouTube / France Inter