  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
57
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Франция считает важным сохранять диалог с РФ и выступает против попыток изоляции

0 0

Катрин Колонна рассказала о позиции Парижа по связям с Москвой.

Франция считает важным сохранять диалог с Россией и выступает против попыток изоляции Москвы. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделала глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна.

Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция была бы худшей политикой.

Катрин Колонна, глава МИД Франции

Дипломат подчеркнула, что сохранение российско-французских контактов позволило направить экспертную миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию в целях проверки ситуации на режимном объекте. Катрин Колонна подчеркнула, что результата сторонам удалось добиться именно при помощи диалога. В МИД Франции отметили, что рано или поздно украинский конфликт завершится. Однако в Париже не исключили, что он будет длиться долго. Катрин Колонна подчеркнула, что при этом Россия навсегда останется соседом Европы.

Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов.

Фото и видео: YouTube / France Inter

Теги: катрин колонна, мид, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии