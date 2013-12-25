Катрин Колонна рассказала о реакции Европы на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.

Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов. В ходе пресс-конференции в Киеве с украинским министром по иностранным делам Дмитрием Кулебой Катрин Колонна сообщила о подготовке дополнительного санкционного пакета в отношении Москвы. Давление со стороны Запада связаны с проведением референдумов в регионах на востоке Украины о присоединении к РФ. Речь идет как об индивидуальных ограничениях, так и экономических секторах, которые ранее не были затронуты.

Хочу повторить то, что уже было сказано на Генассамблее ООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в ее отношении. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Чиновница уточнила, что даже не дожидаясь результатов этих референдумов, руководство Евросоюза начало работу по подготовке новых санкций в отношении России.

Глава МИД Франции рекомендовала выдавать визы тем россиянам, которые "этого заслуживают".

Фото и видео: YouTube / BFMTV