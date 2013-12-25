Катрин Колонна рассказала, какие иностранцы должны получать въездные документы.

Глава МИД Франции рекомендовала выдавать визы тем россиянам, которые "этого заслуживают". Соответствующее заявление в ходе своего рабочего визита в Киев сделала Катрин Колонна. Чиновница пояснила журналистам, что не говорит о сторонниках российского политического режима и лицах, которые причастны к украинскому кризису.

С августа в Евросоюзе мы условились оставить двери открытыми для тех россиян, которые этого заслуживали бы. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции полагает, что определенная часть россиян должна иметь возможность выезда за пределы государственной границы страны.. им следует предоставлять западные визы.

Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН.

Фото и видео: YouTube / BFMTV